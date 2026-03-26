Avanza la obra en el Complejo Municipal con mejoras edilicias y mayor accesibilidad

Con el objetivo de optimizar la infraestructura de este importante espacio deportivo, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Planificación, se encuentra concretando diferentes intervenciones en el gimnasio municipal “Ing. Knudsen”, priorizando la seguridad y funcionalidad.

En este marco, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, subrayó la decisión del Ejecutivo de avanzar planteando mejoras estructurales de fondo, dejando atrás soluciones provisorias y detalló los avances de obra. En este sentido, señaló la construcción de una oficina nueva para el personal que trabaja en el área de calderas, teniendo en cuenta las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y optimizando el resguardo para quienes cumplen funciones de mantenimiento del gimnasio.

Por otra parte, dentro del plan de mejoramiento del natatorio, se registran importantes avances en la construcción de baños adaptados en la segunda planta del edificio, lo que brindará las condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida.

Asimismo, y entendiendo la importancia de generar infraestructura que facilite la accesibilidad, se ejecuta también la construcción de una rampa peatonal de ingreso al natatorio que permitirá una entrada más segura para los usuarios de nuestra pileta municipal.

Finalmente, desde la Secretaría de Planificación, detallaron que los trabajos continuarán ejecutándose en distintas etapas, como parte de una política pública que apunta a mejorar este espacio deportivos atentos a las necesidades de la comunidad.