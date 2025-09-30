Avanza la obra del Colegio de Técnicos

Sin pausa avanza la obra del Colegio Profesional de Técnicos de la Zona Norte de Santa Cruz, la cual se encuentra en su cuarta etapa y ya se observan revoques interiores y exteriores, como así también trabajos en aberturas y cubierta.

A pesar de lo difícil de la situación económica, el aporte de los matriculados ha permitido continuar trabajando y poder mostrar avances considerables, en lo que se entiende será un lugar de usufructo de los técnicos de la zona norte provincial, para actividades multipropósito, y principalmente un espacio destinado y acondicionado para formación y capacitación continua.

Es anhelo de la Delegación encabezada por los Técnicos Carlos Villagrán, Rosana Paredes y Luis Aguilar poder entregar la obra en su máximo nivel de terminación en el menor lapso de tiempo posible.