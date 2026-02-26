Avanza la instalación de gas en San Benito: supervisan el primer domicilio alcanzado por el convenio entre Desarrollo Social y Distrigas

El presidente de Distrigas Juan Carlos Berasaluce y la secretaria de Estado Cecilia Cortés, junto a sus equipos, recorrieron la obra para constatar el progreso de los trabajos, en el marco de un plan que contempla múltiples viviendas.

En el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y Distrigas S.A., este jueves se realizó una reunión de trabajo y un recorrido de supervisión en el barrio San Benito, correspondiente al primer domicilio alcanzado por el acuerdo que garantiza el acceso al gas de red a familias que no pueden afrontar el costo de la instalación.

El recorrido fue encabezado por el presidente de Distrigas, Juan Carlos Berasaluce, y la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés, quienes supervisaron personalmente el avance de la obra y verificaron el cumplimiento de los aspectos técnicos y los plazos previstos. Se trata del primero de varios domicilios que serán intervenidos en el marco de esta política pública.

La iniciativa se desarrolla a partir de un relevamiento territorial realizado por los equipos de la cartera social, que permitió identificar a familias en condiciones de vulnerabilidad. El abordaje comprende los barrios San Benito, 22 de Septiembre, Santa Cruz, Bicentenario I, II, III y IV, Patagonia, Chimen Aike y Ayres Argentinos, fortaleciendo la presencia del Estado en territorio.

También participaron del encuentro la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez, y la directora del Anexo de la cartera social en el barrio San Benito, Jorgelina Montes.

Durante la supervisión, las autoridades dialogaron sobre las próximas viviendas que serán incorporadas al programa y avanzaron en la planificación de insumos, tiempos de ejecución y logística, con el objetivo de completar las instalaciones antes del próximo período invernal.

En ese contexto, Cortés destacó el trabajo articulado con la empresa energética provincial y el compromiso de los equipos técnicos y territoriales, subrayando que esta acción se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno que conduce Claudio Vidal y la gestión de la Ministra Luisa Cárdenas para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las familias santacruceñas.