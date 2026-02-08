Avanza la ejecución del edificio de la escuela preuniversitaria en Las Heras

En el marco del Plan de Obras de Infraestructura Provincial, el Gobierno de Santa Cruz avanza con la ejecución del edificio de la Escuela Preuniversitaria – Sede Las Heras, una obra largamente esperada por la comunidad educativa local.

Con una inversión de $3.463.085.258,24, el proyecto da respuesta a un reclamo histórico que había sido licitado en 2021, relanzado sin avances en 2023 y que finalmente comenzó su ejecución en 2025, tras años de gestiones y postergaciones.

El nuevo edificio contará con más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, e incluirá aulas, laboratorios, biblioteca, Salón de Usos Múltiples (SUM) y áreas de apoyo académico, consolidando un espacio educativo moderno y adecuado para la formación preuniversitaria en la localidad.

El gobernador Claudio Vidal escuchó el planteo de la comunidad educativa y tomó la decisión de impulsar esta obra, entendiendo que invertir en educación es preparar a nuestros jóvenes como futuros profesionales, con herramientas que les permitan insertarse en el mundo del trabajo y de la producción local.

Al momento del inicio de la obra, el decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Claudio Fernández, había destacado la relevancia institucional de este avance para la comunidad educativa de la región.

“Estamos muy contentos de que por fin se pueda concretar este proyecto tan ansiado y postergado. Es una noticia muy importante para la comunidad de Las Heras y también para nuestra Unidad Académica”, había expresado.

Asimismo, había remarcado que no se trataba solo de un nuevo edificio, sino de una apuesta a largo plazo por la formación y el arraigo profesional en el norte santacruceño, señalando que “este espacio será un centro de referencia para la formación de grado, pero también para el desarrollo de la extensión universitaria, la capacitación y la vinculación con el territorio”.

De esta manera, el gobernador Claudio Vidal ratifica una gestión que escucha, toma decisiones y avanza con obras orientadas a cambiar vidas, apostando a que los jóvenes puedan formarse en Santa Cruz y construir su futuro vinculados al trabajo y a la producción local.