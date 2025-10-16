Avanza la construcción del primer parque solar de Santa Cruz en Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal recorrió la obra que representa un paso histórico hacia la diversificación de la matriz energética provincial. El proyecto, genera empleo local y aportará energía limpia y sostenible para la capital santacruceña.



El gobernador Claudio Vidal, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, entre otras autoridades, recorrió este miércoles diversas obras en la ciudad capital, entre ellas, el avance del primer parque solar de Santa Cruz, ubicado en el Parque Industrial de Río Gallegos.



El proyecto contempla un sistema fotovoltaico con una potencia instalada de hasta 1,5 Mw, compuesto por 2.500 paneles bifaciales de 610W, montados sobre estructuras fijas de acero, distribuidos en un predio de cuatro hectáreas.



La obra se ejecuta en el marco del Acuerdo de Prórroga de concesiones petroleras con la operadora CGC, tiene un plazo de ejecución de cinco meses, y una vez puesto en funcionamiento, podrá abastecer a 1.200 hogares.



La etapa inicial ya comenzó con tareas de movimiento de suelos, instalación de equipos y montaje de estructuras, generando 25 empleos directos y otro tanto indirectos, todos con mano de obra local especializada.



El parque solar no sólo representa una innovación tecnológica en materia energética, sino que también promueve el desarrollo de conocimiento y la sostenibilidad ambiental, aportando a una transición energética justa y provincialmente integrada.



Desde la cartera energética provincial destacaron que esta obra ratifica el compromiso de Santa Cruz con el cuidado del ambiente y la diversificación de su matriz productiva, mediante el impulso de fuentes limpias, seguras y renovables de energía.