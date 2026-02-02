Avanza la construcción de la nueva Planta Cloacal de El Chaltén

La obra de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de El Chaltén continúa avanzando conforme al cronograma previsto. En el mes de enero se dio inicio formal a los trabajos y, arribó a la localidad la totalidad de la estructura de la nave metálica que albergará los cinco módulos compactos del sistema, junto con parte de la armadura correspondiente a las bases de fundición.

En paralelo, personal distrital de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) llevó adelante las tareas de preparación del terreno, que incluyen el despeje, aislamiento y recuperación del área donde se instalarán los módulos. La empresa contratista comenzará el replanteo de fundaciones el próximo lunes de febrero y se prevé el hormigonado de la platea y bases en las semanas siguientes.

Cabe recordar que el viernes 10 de diciembre de 2025, en las oficinas de la Municipalidad de El Chaltén, se firmó el acta de inicio de obra para la construcción de los módulos de la nueva Planta Cloacal.

El acto fue encabezado por el intendente Néstor Tico, y contó con la presencia del gerente General de Explotación de SPSE, Eduardo Ñáñez, acompañado por su equipo técnico, y del nuevo gerente distrital, Daniel Díaz, además de autoridades y representantes técnicos vinculados al proyecto.

Al respecto, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, destacó que se trata de la obra de saneamiento más importante para la localidad. El proyecto contempla la instalación de plantas modulares con capacidad para tratar hasta 1.500 m³ diarios de efluentes, equivalente a una población aproximada de 6.000 habitantes.

El diseño modular permitirá operar los sistemas de manera independiente o simultánea, adaptando su funcionamiento a la demanda estacional característica de la villa turística y dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de El Chaltén.