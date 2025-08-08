Avanza la colocación de césped en espacios públicos

Con el objetivo de avanzar en el embellecimiento de la ciudad y el mejoramiento de nuestro entorno ambiental, esta semana la Municipalidad de Caleta Olivia dio continuidad al plan de forestación concentrando los trabajos sobre el boulevard de Av. Eva Perón, en inmediaciones del Hospital Zonal.

En este marco, durante la semana, se realizaron tareas de preparación del suelo para finalmente, este viernes 8 de agosto, concretar la etapa de sembrado de semillas de césped a partir de un trabajo coordinado desde la Subsecretaría de Servicios y supervisado por el intendente Pablo Carrizo.

Cabe mencionar que, además de este punto sobre Av. Eva Perón, en paralelo, se avanza también sobre el boulevard de Av. Tierra del Fuego, acompañando la reciente obra de pavimentación.

El plan de forestación contempla diversas intervenciones para lo cual se requirieron aproximadamente 900 kilogramos de semillas, trabajando además en la preparación de la tierra y el abono junto a personal de la chacra municipal “Punto Orgánico”.