Avanza el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo en escuelas de La Cuenca

En el marco del Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, el Consejo Provincial de Educación continúa llevando adelante intervenciones en distintas instituciones educativas, dando respuesta a las distintas necesidades de las comunidades educativas y con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

Sobre los trabajos realizados, la responsable del área de Mantenimiento, Ana Navarrete, señaló que se intervinieron distintos establecimientos de la Cuenca Carbonífera. En la localidad de Río Turbio se realizaron tareas en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 30, donde se llevó adelante el recambio de luminarias y el mantenimiento de radiadores de calefacción.

Por otro lado, en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 4 se ejecutaron trabajos de reparación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de calderas en las alas B y C, resolviendo una problemática vinculada a la rotura de la turbina.

Asimismo, indicó que en la Escuela Primaria N° 68 se avanzó en la colocación de nuevas aberturas —puerta de ingreso y salida de emergencia del gimnasio—, junto con trabajos de mantenimiento y limpieza de calderas, mientras que en la Escuela Primaria N° 54 se llevó adelante la colocación de nuevas ventanas en dos aulas, trabajos que estuvieron a cargo de la empresa Elevar Construcciones.

En la Escuela Especial N° 9 se desarrollaron tareas de nivelación de terreno para la futura colocación de juegos de plaza, los cuales permanecían sin uso desde hace más de diez años. “Estas acciones contaron con la colaboración de la empresa YCRT y sus operarios, quienes también acompañan en tareas de desmalezamiento y limpieza en distintos establecimientos educativos de la Cuenca”, valoró.

En este sentido, Navarrete indicó que en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 50 de Rospentek se realizaron trabajos de cambio de disyuntores y térmicas, además de la renovación de luminarias y el mantenimiento de calefactores, a cargo de la cooperativa de mantenimiento escolar RALUN; mientras que en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 34 se avanzó en la colocación de cenefas, reparación de aulas, recambio de cableado y trabajos en cielorrasos.

Finalmente, señaló que se continúa trabajando de manera sostenida en distintas instituciones de la provincia, priorizando intervenciones que permitan dar respuesta a las necesidades edilicias y acompañar el normal desarrollo del ciclo lectivo