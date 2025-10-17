Avanza el diálogo entre Trabajo, Educación y AMET

Durante la mañana de este jueves 16 de octubre, se llevó adelante una nueva reunión de la Subcomisión Laboral Docente, en el marco de las paritarias entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Santa Cruz. En esta oportunidad, se abordaron diversos temas vinculados a la situación laboral y formativa de los trabajadores de la Educación Técnico Profesional.

En este marco, el Consejo Provincial de Educación valoró el diálogo fluido y constante que se sostiene con el gremio, siempre con los alumnos en las aulas, y destacó la importancia del trabajo conjunto entre las partes para fortalecer la Educación Técnica en Santa Cruz.

En el encuentro, se analizó el anteproyecto presentado por AMET referido a los cargos de ayudante de laboratorio y gabinete de informática. En este punto, se avanzó en la revisión y mejora del articulado vinculado a las misiones y funciones de dichos cargos, con el propósito de encuadrar correctamente su labor frente a los alumnos y optimizar sus responsabilidades pedagógicas.

Asimismo, se acordó que el proyecto será implementado a partir del ciclo lectivo 2026, en el marco del fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

También se propuso convocar en la próxima reunión de subcomisión laboral al equipo de la Caja de Previsión Social, con el objetivo de abordar temas relacionados con aportes y jubilaciones del personal técnico.

Finalmente, AMET solicitó la autorización para un viaje de capacitación a Buenos Aires los días 23 y 24 de octubre, donde cuatro docentes participarán de una jornada en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Desde el CPE se confirmó que se realizarán las gestiones administrativas correspondientes, considerando que toda instancia de formación docente impacta directamente en la calidad educativa y en el aprendizaje de los estudiantes.