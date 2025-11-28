Avances en el Auto Club Caleta Olivia: obras y crecimiento con financiamiento propio

El Auto Club Caleta Olivia (ACCO) atraviesa un momento de crecimiento sostenido gracias al trabajo comprometido de su comisión directiva y a una financiación completamente propia, que permitió retomar y acelerar obras clave para el desarrollo de la actividad automovilística en la región.

En las últimas semanas, el club avanzó en la terminación de los boxes, un sector fundamental que había quedado inconcluso tras los cambios de gestiones gubernamentales anteriores. Además, se incorporaron nuevas herramientas para la subcomisión de picadas, fortaleciendo el trabajo operativo y mejorando las condiciones para los competidores.

Otro punto destacado es el trazado del nuevo kartódromo para el 2026, una obra estratégica que permitirá ampliar la oferta deportiva del complejo. Este proyecto no solo impulsa el crecimiento del karting, sino que también habilitará un espacio adecuado para futuros desarrollos de autos de pista, potenciando la actividad automotor local.

Estas mejoras se enmarcan en el objetivo central del ACCO: consolidarse como un espacio de referencia regional, tanto en infraestructura como en organización deportiva.

Los avances coinciden con un momento especial para la institución, ya que este 29 y 30 de noviembre se llevará adelante el Gran Premio Aniversario de Caleta Olivia, que será además la carrera de coronación del Pro Kart Caletense y el cierre de la Copa Challenger Repuestos Santiago.

La organización confirmó que la entrada general tendrá un costo de $6.000 e incluirá el acceso a ambas jornadas del fin de semana.

Desde la comisión del Auto Club Caleta Olivia destacan que estos trabajos representan solo el comienzo de una nueva etapa que busca profesionalizar y ampliar la actividad, demostrando que con planificación y compromiso es posible seguir creciendo.