Avance y Gestión del Plan SUMAR+

El Ministerio de Salud y Ambiente, en el mes de octubre, a través de sus directivos a cargo, posibilitó el pago de $ 127.235.212 a 63 establecimientos de salud de las 14 localidades de nuestra provincia con fondos generados a través del Programa SUMAR+.

Este hecho representa un hito, ya que desde la implementación de la Ley de Administración Financiera el 1° de enero de 2023 no se concretó el pago a los efectores de salud.

Esta gestión, a cargo de la Dra. María Lorena Ross, sus Secretarios de Estado y el equipo de salud actual, permite pensar en el relanzamiento del Programa SUMAR+, dado que de inmediato se gestionó un nuevo pago por $ 73.190.458 con lo que el Ministerio de Salud y Ambiente pudo pagar todos los gastos que generaron en los distintos establecimientos hasta el 30 de septiembre de 2025, inclusive.

El Programa SUMAR+ es una política sanitaria implementada en toda la República Argentina hace más de 20 años, siendo en su inicio conocido como Plan Nacer.

Esta política de recupero de costos y premios por rendimientos, sigue vigente.

Nuestra provincia durante los últimos años pudo generar fondos suficientes para que puedan ser activados a nuestro sistema sanitario.

La Dra. Ross y su equipo, comprometidos y con el apoyo y trabajo articulado con los directores de los hospitales, como así también de los referentes y responsables de salud de los Centros de Atención Primaria y Centros Integradores Comunitarios de toda la provincia, continúan gestionando para incrementar sus niveles de facturación al Programa SUMAR+ y así disponer de mayor cantidad de fondos que serán destinados directamente en el sistema sanitario de Santa Cruz.