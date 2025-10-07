Avance en Los Antiguos: Entra en una nueva fase la construcción del gimnasio de la Escuela N° 15

El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), continúa con los avances en la obra de construcción del gimnasio de la Escuela N°15 “Carlos Moyano”, en la localidad de Los Antiguos.

Desde la Dirección General de Inspección de Obras del IDUV informaron que los trabajos se desarrollan de acuerdo a lo previsto. Durante las últimas semanas realizaron: “replanteo y posterior ejecución de mampostería interior y exterior; encofrado y hormigonado de columnas de planta baja y de mojinete; inicio de revoque grueso, tanto interior como exterior”.

En esta etapa, la obra entra en una nueva fase con el inicio de los trabajos destinados a la instalación del techo. En ese sentido, detallaron que se efectuó: “replanteo, corte y soldadura de estructura metálica para construcción de vigas reticuladas, fundamentales para el soporte del techo”.

Cabe recordar que este proyecto se enmarca en la Licitación Pública N°10/24 que prevé la construcción de una superficie total de 1.068 metros cuadrados, que incluirá un hall de ingreso, área de espera, depósito, gimnasio principal, sanitarios y vestuarios.