Autorizan la pesca experimental de sardina en Santa Cruz tras gestiones realizadas ante el Consejo Federal Pesquero

Así lo informó la Cartera de Producción del Gobierno de Santa Cruz este martes. A la vez brindó detalles acerca de las gestiones que se llevaron adelante para dar inicio a la campaña de pesca experimental.

Luego de las gestiones impulsadas por el Gobierno provincial ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), se autorizó una campaña de pesca experimental de sardina fueguina en aguas de jurisdicción nacional frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Gestiones del Gobierno

La medida surge a partir de un planteo presentado por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz ante el CFP, luego de identificar una importante presencia de esta especie en una amplia franja marítima comprendida entre Puerto San Julián y Tierra del Fuego.

La propuesta fue acompañada por el Consejo Federal Pesquero y trabajada junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), organismo encargado de generar información técnica y científica sobre el recurso.

Se avanza sobre una especie que no presenta un aprovechamiento comercial

Desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, señalaron que la iniciativa busca avanzar sobre una especie que actualmente no presenta un aprovechamiento comercial desarrollado, pero que podría representar nuevas oportunidades para la actividad pesquera provincial.

La operatoria prevista para esta etapa experimental tendrá como puerto operativo a Puerto San Julián, fortaleciendo el movimiento portuario y la actividad logística vinculada al sector.

Actualmente se aguarda que el INIDEP establezca el procedimiento técnico que regirá la experiencia, definiendo las pautas operativas y el mecanismo mediante el cual podrán incorporarse las empresas interesadas en participar.

Tareas de prospección

La autorización contempla tareas de prospección y pesca experimental bajo supervisión del organismo nacional, que posteriormente evaluará los resultados obtenidos y la información generada durante las operaciones.

Desde el Gobierno provincial indicaron que estas acciones se enmarcan en una agenda impulsada por decisión del gobernador Claudio Vidal, orientada a diversificar la actividad productiva, fortalecer el desarrollo pesquero y ampliar oportunidades para los puertos santacruceños.

De esta manera, Santa Cruz continúa llevando adelante iniciativas y planteos que permitan abrir nuevas perspectivas para el crecimiento del sector y el aprovechamiento sostenible de sus recursos.