Autoridades realizaron una reunión de trabajo por la situación en la ruta de El Chaltén

El ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, recibió en su despacho al diputado provincial Pedro Muñoz, el concejal de El Chaltén Ignacio Moreno Hueyo, el presidente de Vialidad Provincial Julio Bujer y al ingeniero jefe del área de Vialidad Provincial Matías Fernández en una reunión de trabajo donde analizaron la situación del acceso cercano a la localidad para brindar una solución.

Durante el encuentro se analizó la situación del desprendimiento en un tramo de la ruta cercana a El Chaltén, ocurrido en 2021 durante trabajos realizados oportunamente para la colocación de la fibra óptica, que provocaron un socavamiento de aproximadamente 18 metros.

Se presentaron los estudios técnicos en curso, que incluyen relevamientos de suelo y de la alcantarilla afectada, con el fin de definir la ingeniería necesaria para una solución definitiva.

Mientras tanto, Vialidad Provincial ya está realizando trabajos previos de relleno y se apresta a mejorar el actual desvío, garantizando así la seguridad de quienes transitan por la zona mientras continúan las tareas técnicas.