Autoridades provinciales y municipales buscan reactivar la obra del Parque de los Deportes 

El Intendente Pablo Carrizo, realizó un recorrido por el predio ubicado en la Primera Laguna junto a secretarios comunales, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion, el coordinador general de Administración y Proyectos del fondo UNIRSE, Jorge Caminiti, Marcelo de la Torre, presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), entre otras autoridades, para avanzar en las etapas finales del proyecto.

Vale destacar, que dicho propósito fue incluido en el discurso inaugural de este año que brindó el Intendente en el mes de marzo.

En este aspecto, solo restaría culminar con las bicisendas, el skatepark y el sector deportivo que incluye los playones. Para lograr dicho objetivo, se deberá analizar cada punto sobre el plan de trabajo técnico y luego se podrá avanzar junto a los entes provinciales en la inversión que permita concluir con la obra del Parque de los Deportes

Sobre esto, Lucas Haidamaschuk, secretario de Planificación, resaltó que se trata de un espacio muy importante, ubicado dentro de la ciudad: “La verdad es que urbanizar este tipo de sectores en cuanto a lo que es el trabajo paisajístico y el acompañamiento de circulación interna va a ser relevante. Si bien se avanzó en una auditoria aún queda revisar los datos técnicos para reincorporarlos al nuevo sistema que nos permitirá avanzar con este proyecto”, cerró.

Por otro lado, Caminiti, explicó que se acercaron para conocer y ver el estado de las obras que iniciaron en el año 2021, que luego, por cuestiones administrativas, se frenaron tras el cambio de gestión: “La idea es ver la factibilidad para avanzar y finalizar esta obra; entonces ahora hay que rastrear el expediente y sentarnos con la empresa para ver en qué estado se encuentra. Esto será muy significativo, terminar el proyecto para el beneficio de la comunidad”, sostuvo el coordinador.

Finalmente, Marcelo de la Torre, presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), reiteró que deben analizar la documentación para examinar la viabilidad de la obra: “Debemos observar el estado del expediente, el conflicto con la empresa que tenemos y ver cómo lo solucionamos. El señor Intendente nos marcaba la importancia de este espacio para los distintos barrios de Caleta Olivia”, concluyó.

Igualmente, acompañando el recorrido estuvieron presentes el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta, el secretario de Estado de Deportes y Recreación de Santa Cruz, Gabriel Murúa, el secretario de Hacienda, Franco Antipani, y José Camacho, secretario de Obras y Servicios.