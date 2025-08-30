Autoridades provinciales y municipales avanzan en nuevos proyectos de seguridad en Los Antiguos

La intendente municipal, Prof. Zulma Neira, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz – Zona Norte, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y avanzar en proyectos vinculados a la seguridad pública.

Del encuentro participaron el secretario de Estado de Seguridad, Gómez Bruno, y el director general Regional Norte, Cristian Cancinos. Durante la jornada se abordaron temas centrales orientados a optimizar recursos, reforzar controles y garantizar entornos seguros para la comunidad.

Entre los puntos tratados se destacaron los refuerzos en materia de seguridad y controles vigentes, la cooperación entre la Subsecretaría de Protección de Derechos y la comisaría local, los avances en el proyecto de la futura Oficina de la Mujer en Los Antiguos y la planificación de futuros convenios para fortalecer el trabajo conjunto.

La intendente Neira subrayó la importancia del acompañamiento y compromiso del Ministerio de Seguridad, al señalar que “estos espacios de diálogo nos permiten atender los requerimientos de la comunidad y avanzar en políticas que garanticen el bienestar y la tranquilidad de nuestros vecinos”.