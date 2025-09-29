Autoridades Provinciales se reunieron con Daniel Scioli en Buenos Aires

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, mantuvieron un encuentro con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Buenos Aires. Dialogaron sobre la próxima edición del evento mundial de natación invernal y el trabajo conjunto para fortalecer la promoción del turismo santacruceño.

La iniciativa, impulsada desde el Gobierno Provincial a través de la secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de la Producción, representa una oportunidad única para posicionar a Santa Cruz en el calendario de eventos deportivos internacionales vinculados al turismo de naturaleza, con impacto positivo en la economía regional y el empleo local.

Durante el encuentro, Ricci y Martínez compartieron detalles sobre la postulación de El Calafate, el acompañamiento de organizaciones internacionales, y el compromiso del gobernador Claudio Vidal con el desarrollo de eventos que promuevan la actividad turística durante todo el año.

“Contamos con el respaldo de múltiples actores para llevar adelante un evento de escala global como la Winter Swimming World Cup, y el acompañamiento de Nación es fundamental para consolidarlo”, expresó la ministra tras el diálogo.

Asimismo, los funcionarios provinciales y Scioli dialogaron sobre la participación de Santa Cruz en la FIT 2025, donde la provincia cuenta con un stand propio, integrado por representantes de municipios, prestadores turísticos, productores y artesanos de distintas localidades.

“Le transmitimos al secretario el trabajo conjunto que venimos realizando con todo el sector para mostrar el potencial que tiene Santa Cruz, con propuestas que van desde los lagos del noroeste hasta las costas del Atlántico sur”, señaló Ricci.

Este tipo de articulaciones refuerzan el objetivo de seguir construyendo una provincia conectada con el país y el mundo, desde una mirada productiva, integradora y federal.