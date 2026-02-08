Autoridades provinciales participaron de la Expo Rural en Puerto Deseado

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, participó de la 102ª Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, evento que se desarrolla en el marco de la celebración del 113° aniversario de la Rural y convoca a productores, autoridades y público general en torno a la actividad ganadera y productiva regional. La muestra, que combina stands de artesanos, peña folclórica, gastronomía y espacios de intercambio comercial y cultural, constituye un espacio clave para el sector rural y productivo de la región.

En ese marco, la ministra mantuvo reuniones de trabajo con el intendente, Juan Raúl Martínez, y con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, abordando distintos ejes vinculados al desarrollo productivo, la actividad agropecuaria y las oportunidades de articulación entre la provincia y la Nación.

Cabe destacar que el evento contó con la participación de autoridades nacionales como el presidente de las Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Horacio Castagnani; autoridades del sector rural provincial como el presidente del Consejo Agrario, Hugo Garay; el vocal del Ejecutivo, Miguel O’byrne; el presidente Fomicruz, Fernando Baños; la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; el presidente de las Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz, Enrique Jamieson; acompaño también la jornada la Comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; el presidente de la Sociedad Rural Puerto Deseado, Andrés Jolly; el diputado Santiago Aberastain, entre otros.

Durante su alocución, Pino destacó al gobernador Claudio Vidal, por volver a poner al campo en el centro de la agenda provincial, acompañando a los trabajadores rurales y apostando nuevamente al desarrollo de la actividad agrícola y ganadera como motores del crecimiento productivo. En ese sentido, valoró la decisión política de fortalecer al sector, generar condiciones para la inversión y recuperar una mirada estratégica sobre el potencial del campo santacruceño.

En esa línea, Ricci destacó que “el sector rural es parte central de la identidad productiva de Santa Cruz y esta gestión tomó la decisión de acompañarlo con hechos, presencia y políticas concretas y reales”.

Asimismo, durante el acto oficial de apertura de la Expo, el Ministerio de la Producción, realizó la entrega de la declaración de interés turístico del evento, destacando su importancia como espacio de encuentro del sector rural, su impacto en la agenda productiva provincial y su aporte a la identidad cultural, turística y económica de Santa Cruz.

Durante su recorrida por la Expo Rural, la ministra Nadia Ricci visitó los distintos stands que formaron parte del evento y dialogó con productores y emprendedores locales, interiorizándose sobre sus actividades y realidades productivas. En ese marco, se brindó asesoramiento respecto a los procesos de habilitación provincial y se informó sobre las herramientas de acompañamiento disponibles a través de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los emprendimientos y facilitar su formalización dentro del circuito productivo santacruceño.

La Secretaría de Estado de Turismo, a su vez, mantiene una participación activa en la Exposición, a través de un stand institucional encabezado por la directora Provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, junto a agentes del área. Desde ese espacio se acompaña la difusión del evento y se continúan promoviendo los destinos emergentes de la provincia, fortaleciendo la articulación entre turismo y producción como ejes complementarios del desarrollo local.

La presencia del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, en este tipo de encuentros reafirma el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de acompañar al sector productivo, promover el trabajo articulado entre áreas y consolidar políticas públicas que fortalezcan las economías regionales y el desarrollo integral del territorio.