Autoridades provinciales de Comercio se reunieron con el Gabinete Municipal y recorrieron la Zona Franca

La secretaria de Estado de Comercio e Industria, Orieta Gallego mantuvo reuniones y realizó recorridos con autoridades locales para abordar distintas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la situación de abandono de la Zona Franca de nuestra ciudad y la intención del Gobierno Provincial de reactivarla para generar inversiones y mano de obra local.

“La verdad que tener este predio y no estar explotado, no estar convocando empresarios con las características que tiene esto, con espacio directo al puerto, no podemos creerlo, que no se haya hecho absolutamente nada desde 2015”, manifestó luego del recorrido por el predio.

“Se inauguró, se sacó la licitación, se hicieron las construcciones básicas, están las oficinas divinas. Esto es como un lugar fantasma, lamentablemente lo digo, con lástima e impotencia porque soy santacruceña”, reflexionó.

El proyecto de activar esta zona, “levantaría muchísimo lo que es la economía de Caleta Olivia. Vamos a trabajar fuertemente para incentivar a los empresarios que se vengan a instalar acá, no se puede tener esto y que sea una desidia absoluta”, continuó.

“Tengo el compromiso de reactivar este sector, que vengan, que den mano de obra, apuntar a que esto sea realmente un polo productivo” es el objetivo de la secretaria y el Gobierno Provincial.

“El panorama es triste, tenerlo así te parte el alma. Esto tendría que ser un polo productivo con empresas dando mano de obra. Es un edificio que es un cascarón hermoso, pero que no tiene un solo señor trabajando y tenemos un depósito de mercadería de secuestro que obviamente nunca fue utilizado”, lamentó.

Gallego informó que se realizan gestiones con Comercio Exterior de Nación para incentivar empresas locales, nacionales y extranjeras. En cuanto a las reuniones con el gabinete municipal, el objetivo es trabajar esta iniciativa en conjunto. Se informarán todos los proyectos del Ministerio de Producción “tenemos la directiva por parte del Ministro de trabajar en terreno, no ser funcionarios de escritorio”.

Una de las ideas de los proyectos es buscar la forma de utilizar el predio como depósito fiscal, como se utiliza la zona franca de Comodoro Rivadavia para material petrolero.