Autoridades provinciales avanzan en la puesta en valor del aeródromo de El Chaltén

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó un encuentro de trabajo junto a autoridades del el Ministerio Secretaría General de la Gobernación la Administración General de Vialidad Provincial, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Fomicruz S.E. y la subsecretaría de Transporte, para definir el plan de obras en el Aeródromo “Alf. GNA Walter Omar D’anna” de El Chaltén.

El proyecto apunta a mejorar las condiciones operativas de la terminal aérea y avanzar en su recategorización como aeródromo público, en línea con las regulaciones nacionales vigentes. Esta intervención permitirá fortalecer la seguridad en una zona de alta circulación turística y optimizar la infraestructura para un funcionamiento más eficiente durante todo el año.

Las obras previstas contemplan mejoras integrales en el predio, incluyendo el cerramiento perimetral, nuevos espacios edilicios adaptados al clima de la región, equipamiento técnico para navegación aérea y sistemas energéticos autónomos que aseguren la operatividad en condiciones extremas.

Además del impacto en la conectividad, la puesta en valor del aeródromo tendrá un rol fundamental en tareas de emergencia, facilitando operaciones vinculadas a la lucha contra incendios forestales y al sistema de búsqueda y rescate en la región cordillerana.

“Estamos dando un paso importante para mejorar la infraestructura, con una mirada integral que combina seguridad, conectividad y desarrollo. Esta obra es parte del compromiso del Gobierno Provincial de acompañar el crecimiento de nuestras localidades con planificación y trabajo articulado”, expresó Ricci.

Cabe destacar que de dicha mesa de trabajo participaron el vicepresidente de Fomicruz, S.E., Ariel Fuentes; la secretaria de Estado de Mediación y Asuntos Estratégicos de M.S.G.G., Maira Barranco,; el secretario General e Ingeniero Jefe de la A.G.V.P., Mariano Perrone y Matías Fernández; el vocal por el Ejecutivo de I.D.U.V., Pablo Álvarez; el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, y el director General de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova.

La iniciativa se enmarca en la agenda de fortalecimiento de la conectividad aérea que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, con una mirada federal que prioriza infraestructura estratégica para el desarrollo turístico, productivo y territorial de la provincia.