Autoridades Provinciales acompañaron la segunda jornada de la Winter Swimming World Cup frente al Glaciar Perito Moreno

En el marco de la tercera edición de la Winter Swimming World Cup, autoridades del Gobierno de Santa Cruz acompañaron este miércoles una nueva jornada de competencias frente al imponente glaciar Perito Moreno, donde nadadores y nadadoras de distintas partes del mundo se sumergen en las frías aguas del Parque Nacional Los Glaciares.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez; y el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda, quienes recorrieron el área del evento, dialogaron con los atletas y compartieron la jornada junto al equipo organizador y a visitantes que se acercaron a presenciar esta experiencia única en la región.

Durante la jornada, las autoridades destacaron el valor de este evento internacional que reúne a deportistas de distintas nacionalidades en un escenario natural de características inigualables, potenciando no solo la práctica deportiva, sino también la promoción turística y el posicionamiento de Santa Cruz en el mapa global del turismo deportivo.

La Winter Swimming World Cup 2025 continúa desarrollándose durante estos días con competencias en aguas abiertas y la presencia de delegaciones internacionales que eligieron Santa Cruz para vivir esta experiencia inolvidable.