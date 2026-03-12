Autoridades provinciales acompañaron la apertura de sesiones y recorrieron obras en la ciudad

El Secretario de Gobierno de la provincia, Jorge Caminiti, participó del acto encabezado por el intendente Pablo Carrizo y destacó el trabajo realizado durante el último año, además de recorrer diferentes obras que se ejecutan en la localidad.

Caminiti explicó que la presencia de las autoridades provinciales se dio junto al jefe de Gabinete, con el objetivo de acompañar el inicio del año legislativo local y respaldar la gestión municipal. “Vinimos hoy a acompañar junto con el jefe de Gabinete al intendente Pablo Carrizo en la apertura de sesiones. Fue muy bueno, un hermoso discurso”, expresó.

En ese sentido, destacó que el mandatario comunal realizó un repaso de la gestión durante el último año y planteó los principales proyectos previstos para el 2026. “Se destacó toda la labor que hizo durante el año 2025 y los proyectos que tiene para el 2026”, señaló.

Durante la jornada, las autoridades provinciales también aprovecharon para recorrer distintas obras que se desarrollan en la ciudad, entre ellas el nuevo Centro de Monitoreo que ejecuta el municipio, además de realizar un recorrido general por distintos sectores de Caleta Olivia.

En relación al estado actual de la localidad, Caminiti valoró el trabajo realizado por la gestión municipal y por los trabajadores del municipio. “Se nota el trabajo del intendente y de todos los compañeros municipales. La ciudad está mucho mejor de lo que estaba algunos años atrás”, afirmó.

Finalmente, el funcionario indicó que la agenda continuará con la visita a otras obras locales antes de regresar a la capital provincial. “Vamos a continuar recorriendo algunas obras y mañana ya tenemos que volver a Río Gallegos”, concluyó.