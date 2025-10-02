Autoridades Provinciales acompañaron el 40° Aniversario de la División de Operaciones Rurales Zona Sur

Con una ceremonia en la que participaron autoridades provinciales y policiales, la División de Operaciones Rurales (DOR) Zona Sur celebró su 40° aniversario, destacando cuatro décadas de servicio en la prevención del delito rural y el resguardo de la seguridad en Santa Cruz.



El Gobierno Provincial, se hizo presente al acto con la participación de las ministras Cecilia Borselli, de la Secretaría General de la Gobernación y Luisa Cárdenas, de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto a los funcionarios de la cartera de Seguridad, Pablo Canobra, subsecretario de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad; el Comisario General, Juan José Orellana superintendente de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, Comisario General, Juan José Orellana; y el superintendente de Policía y Función Judicial, Comisario General, Daniel Carrillo. También estuvieron presentes, el vicepresidente del Consejo Agrario Provincial, Miguel O’Byrne, directores generales, jefes de departamentos y divisiones, oficiales superiores y personal retirado.



Durante la jornada se entregaron tres equinos, certificados de reconocimiento y se descubrió una placa recordatoria en honor a la trayectoria de la división.



El actual jefe del DOR Zona Sur, comisario Cristian González, expresó: “Es un orgullo estar al frente de una de las divisiones más antiguas de la Policía de Santa Cruz. Son 40 años de historia, de sacrificio y de compromiso con la seguridad rural. Para mí es muy significativo celebrar este aniversario junto a mi personal, que todos los días lleva adelante un trabajo silencioso pero fundamental”.



González destacó la labor cotidiana del área: “Nos ocupamos de los delitos vinculados al ámbito rural, principalmente el abigeato, tanto de ganado mayor como menor, pero también intervenimos en situaciones de animales sueltos en rutas y colaboramos en investigaciones que se dan en un territorio vasto y muchas veces complejo. Nuestro trabajo requiere vehículos, caballos y diferentes recursos, siempre adaptados a las condiciones climáticas y geográficas”.



Finalmente, el jefe de la División subrayó la importancia del esfuerzo colectivo: “Lo que hace grande a esta división es el compromiso de sus oficiales, suboficiales y agentes, a ellos mi mayor agradecimiento” y subrayó: “Nuestro desafío es redoblar cada día los esfuerzos para brindar seguridad y tranquilidad tanto a la población rural como a la ciudadanía en general”.