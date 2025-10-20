Autoridades municipales visitaron a alumnos premiados en el hackathon Nasa Space Challenge

Este lunes 20 de octubre, en representación de la Municipalidad de Caleta Olivia, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, junto a la supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez visitaron a los alumnos del Colegio de Enseñanza Digital de Caleta Olivia (Codedco) galardonados por la presentación de un proyecto educativo destinado al público infantil.

Durante el encuentro, las autoridades felicitaron a los estudiantes por su creatividad y compromiso, resaltando a su vez, la importancia de este tipo de experiencias para fortalecer el desarrollo de los jóvenes en espacios de innovación y tecnología.

En este marco, Celeste Aguayo, alumna de 4° año de la institución, expresó que participar en el hackathon fue una gran experiencia nueva para aprender y relacionarse entre alumnos, asimismo destacó los conocimientos incorporados. “Aprendimos a utilizar una aplicación para hacer una presentación, lo aprendimos el mismo día y al rato ya sabíamos hacer un montón de cosas y eso nos emocionaba mucho porque también podíamos traer esos conocimientos al colegio”, expresó.

El proyecto presentado se trató de “historias estelares”, fue elaborado junto a la directora del colegio, Jessica Andrade y consistió en la creación de un cuento interactivo con enfoque astronómico adaptado a un público infantil, lo cual significó también un desafío ya que se trabajó en una adaptación para que resultara más simple y dinámica su comprensión. El equipo obtuvo el tercer puesto en la competencia, desempeño que fue sumamente valorado por las autoridades municipales, quienes instaron a los jóvenes a continuar siendo protagonistas de estas instancias de aprendizaje.