Autoridades municipales despidieron al contingente de La Pampa que fue asistido en el temporal

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia y la subsecretaria de Coordinación de Políticas Públicas Marcela Rosas compartieron con los visitantes un almuerzo y despedida en su regreso hacia La Pampa. Los 60 pasajeros fueron albergados el día lunes en el gimnasio Pancho Cerda hasta que las condiciones climatológicas les permitió seguir hacia Los Antiguos y hoy, en su viaje de regreso a su lugar de origen, pasaron por Caleta Olivia para saludar y agradecer por la atención recibida.

El coordinador de Corsan Viajes Ernesto Abel Sanchez comentó que les tocó vivir el cierre de fronteras provincial. Si bien estaba previsto el viento, “me parece que no con la intensidad que sucedió. Nos agarró pasando hacia el sur y nos quedamos en la localidad”.

Los pasajeros fueron recibidos desde la mañana hasta horas de la noche cuando pudieron seguir su rumbo. “Nunca va a alcanzar el agradecimiento, lo digo como referente del grupo. Hace 30 años que estoy en este negocio, anduve por toda la Argentina, la atención, empatía y contención que hemos recibido acá es única”, expresó. “Había mucha gente ayudando, viendo que no necesitáramos nada, pasó personal de salud y el intendente Pablo Carrizo. Es encomiable y tenemos que felicitar por todo ese equipo de gente que tienen para que esto haya salido. Se hizo un vínculo sano en horas”, agregó.

La subsecretaria de Coordinación de Políticas Públicas Marcela Rosas junto al equipo de trabajo recibió al contingente, les dio desayuno, almuerzo, merienda y cena. También cocinaron juntos tortas fritas y jugaron a las cartas. Este encuentro es “un mimo al alma. Estuvimos acompañándolos cuando quedaron varados. Ellos siguieron viaje a Los Antiguos, hoy están volviendo y nos llamaron. Querían compartir un almuerzo en agradecimiento”.

También se tomaron fotografías en el Monumento al Obrero Petrolero como postal de la experiencia compartida.Para esta tarea, “nos convocó el intendente Pablo Carrizo para albergar a todas las personas que habían quedado varadas en el Pancho Cerda. Teníamos 60 abuelos, nos dieron los insumos para cocinar y pasamos un lindo día más allá de la situación. Ellos no dejan de agradecer y nosotros estamos para eso, para acompañar cada vez que sea necesario. Me quedo con lo más lindo, tantos abrazos”. .