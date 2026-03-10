Autoridades educativas mantuvieron reuniones de trabajo en Río Turbio

Este viernes 6 de marzo, la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, junto a la asesora de Presidencia, Griselda García, desarrollaron una agenda de trabajo en la Zona Sudoeste de la provincia que incluyó reuniones con supervisores del sistema educativo y con referentes territoriales.

El espacio permitió generar un ámbito de diálogo e intercambio para compartir inquietudes y analizar distintas situaciones vinculadas al funcionamiento de los establecimientos escolares.

Posteriormente, las autoridades mantuvieron una reunión con referentes territoriales de las localidades de la región, de la que también participó la concejal Mariana Mercado. Durante el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados al trabajo articulado entre el sistema educativo y las comunidades.

Asimismo, se dialogó sobre la continuidad de las acciones conjuntas y se retomó el Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas y del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de edificios escolares, así como la activación de mano de obra en las localidades, impulsada por decisión del Gobierno Provincial.

Las autoridades del Consejo Provincial de Educación destacaron la importancia de sostener espacios de diálogo y trabajo conjunto con representantes de cada localidad, promoviendo la articulación territorial y el acompañamiento a las distintas realidades que atraviesan, de cara a los desafíos del Ciclo Lectivo 2026.