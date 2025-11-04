EN VIVO
Autoridades educativas destacaron la importancia de potenciar la alfabetización en la provincia

Así lo manifestaron en el marco del Encuentro de Alfabetización de Nivel Inicial y sus Modalidades, donde el Consejo Provincial de Educación acompaña y habilita estos espacios para impulsar propuestas de alfabetización que fortalezcan la formación docente y la enseñanza en los primeros años del sistema educativo.

Durante su discurso, la directora provincial de Nivel Inicial, Mariana Nazzi, agradeció al Consejo Provincial de Educación por permitir la realización de este encuentro, señalando que constituye una oportunidad para la construcción colectiva de saberes y aprendizajes, poniendo en el centro la alfabetización como un derecho. Resaltó que estos espacios fortalecen la tarea docente y consolidan la actividad institucional.

Asimismo, Mariana Nazzi destacó que el Jardín de Infantes es un espacio alfabetizador, donde se enseña, se promueve el aprendizaje, se motiva y se construye ciudadanía desde los primeros años del sistema educativo, e invitó a los presentes a aprovechar, construir e intercambiar experiencias durante la jornada.

Por su parte, el director general de Educación Especial, Claudio Burgos, valoró la realización de estos encuentros, subrayando la importancia de trabajar en conjunto entre Nivel Inicial y Educación Especial, generando prácticas pedagógicas inclusivas y colaborativas.

A modo se síntesis, ambos coincidieron en que estos espacios son clave para fortalecer la formación docente, enriquecer las prácticas educativas y construir aprendizajes significativos, invitando a todos los participantes a disfrutar y aprovechar plenamente la jornada.

Caleta Olivia celebra la XXIII Edición del "Día de la Tradición" con danzas, desfiles y música criolla

Vera: "La alfabetización debe construirse desde los primeros años y en un trabajo colaborativo con el otro"

