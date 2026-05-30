Autoridades de Argentina y Chile destacaron los espacios deportivos y el compromiso de Santa Cruz como sede de los Juegos de la Araucanía

Los funcionarios de Deporte de las provincias patagónicas Argentinas y de las regiones australes de Chile recorrieron los distintos escenarios deportivos que recibirán a deportistas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, y de las regiones chilenas de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío.

En este contexto, los funcionarios visitaron las instalaciones del Club Deportivo Hispano Americano, Club Boca de Río Gallegos, el CePARD, la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios y el Atlético Boxing Club, con motivo de realizar un reconocimiento de los espacios donde se desarrollarán las distintas competencias; oportunidad en la que dialogaron con las distintas autoridades de las mencionadas instituciones.

Durante la visita a los espacios, el recientemente elegido como presidente del Comité Ejecutivo, y secretario de Deportes de la Provincia de La Pampa, Ceferino Almudevar, señaló: “Estamos haciendo un recorrido en el marco de la primera reunión ordinaria de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Este recorrido tiene que ver con la sede del año 2027 de los Juegos, que va a ser Santa Cruz. Nos han abierto las puertas, y nos han recibido de manera maravillosa”.

Mesas de trabajo

Respecto a lo trabajado en la última sesión del Comité, Almudevar resaltó el compromiso del Gobierno Provincial: “En tiempos tan difíciles, la verdad que valoramos muchísimo el esfuerzo que hace la provincia de poder encarar lo que va a ser un juego importante, y estos juegos lo merecen. Hace más de 30 años que los Juegos de la Araucanía son el ícono deportivo de miles de jóvenes de la Patagonia Argentina y Chilena”.

Por su parte, Claudio Parada Espinoza, representante de la Región de Magallanes en el Comité Técnico Asesor, y desde este año, presidente del mencionado comité, se refirió a los distintos clubes: “Estamos visitando los recintos deportivos, y dentro de estas visitas presentamos los correspondientes informes, con el objetivo de garantizar el bienestar de nuestros deportistas, tanto de la Patagonia argentina como chilena”.

En este sentido, el funcionario destacó: “Hemos visto una buena calidad de los recintos deportivos”, agregando además que esta etapa concluye con la correspondiente presentación de los mencionados informes y que la próxima reunión se realizará en la ciudad de Valdivia, sede anfitriona de este año.