Auspicioso comienzo de Santa Cruz en los Juegos Evita

La delegación de Santa Cruz continúa dejando huella en los Juegos Nacionales Evita, tras dos jornadas que combinaron el dominio en tenis mixto con los primeros logros en natación, fútbol femenino y gimnasia artística. La provincia sigue acumulando triunfos y promete más emociones en lo que resta de la competencia.



En una serie de encuentros de tenis frente a Catamarca, Santa Cruz demostró su superioridad en la cancha. El dúo compuesto por Francisco Haro y Julieta González arrasó en dobles mixtos con parciales de 6-1 y 6-0. En los partidos individuales, Facundo Benham se impuso por 6-2 y 6-2 en el single masculino, mientras que Franchesca Corti completó la jornada perfecta al vencer por 6-1 y 6-1 en el single femenino.



El natatorio del Ente Municipal de Deporte y Recreación marplatense también fue escenario de festejos para la provincia. Javier Valentín Quintana, en la categoría sub 15, se colgó la medalla de plata en los 25 metros mariposa y se consagró campeón en espalda. Emma Eilen Brizuela, en sub 14, sumó otra presea dorada en los 25 metros espalda, y Olivia Martínez Pérez, en la categoría 21, replicó el logro en la misma especialidad.



En instalaciones del Club Quilmes, las gimnastas de nivel 1 Juana Becerra, Martina y Pilar Figueroa, aportaron las primeras medallas de oro en gimnasia artística para Santa Cruz, consolidando el talento joven de la provincia en esta disciplina.



Por último, en fútbol femenino, el equipo de las Lobitas de Puerto Deseado, representante de Santa Cruz, goleó 4 a 0 a San Juan en una actuación arrolladora. Gracias a este resultado, avanzan con confianza al partido interzonal que se disputará mañana.