Aumento para trabajadores municipales de Río Gallegos es del 19% acumulado.

Autoridades del Ejecutivo Municipal y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos llevaron adelante esta tarde una nueva reunión paritaria en el edificio central de la Municipalidad.Con el salario de abril, los trabajadores municipales tendrán un incremento del 10%, luego en julio habrá otro aumento del 4% y en agosto se completará otro 4%. Teniendo en cuenta que los aumentos se calculan en base al salario del momento, el total acumulado alcanzará finalmente el 19%.

Cabe destacar que este aumento se afronta completamente con fondos propios, ya que el Municipio no cuenta con apoyo financiero del gobierno provincial ni del nacional.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Robles; las secretarias Sara Delgado y Mónica Gutiérrez; la concejala Daiana Rutherford en representación del Legislativo Municipal; la vocal por los jubilados, Viviana Carabajal; el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla; junto a los paritarios Oscar Coñuecar y Carlos Mansilla.