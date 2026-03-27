Audiencia por la Ley de Glaciares: denuncian exclusión masiva y falta de respeto a oradores

La militante ambientalista Silvina Sotomayor cuestionó el desarrollo de las audiencias públicas en el Congreso y advirtió sobre intereses detrás de la posible modificación de la norma.

En el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, la militante ambientalista Silvina Sotomayor expresó duras críticas hacia el desarrollo de las audiencias públicas, al considerar que “más de 100.000 personas quedaron afuera del debate como oradores”, lo que —según sostuvo— evidencia una grave limitación a la participación ciudadana. En diálogo con Voces y Apuntes, remarcó que la mayoría de los inscriptos buscaba manifestarse en contra de la reforma.

Sotomayor afirmó que decidió participar por tratarse de una instancia clave: “Es una instancia de participación ciudadana que debemos aprovechar”, señaló. Sin embargo, cuestionó el accionar de los legisladores durante las exposiciones: “Fue una falta de respeto total a todos los oradores presentes, de parte de los diputados”, expresó, y agregó que interrumpían las intervenciones cuando “solamente debían escuchar”.

Además, denunció irregularidades en la selección de participantes: “Se dejó participar a gente que no estaba inscripta, con la casualidad de que eran todos de la provincia del presidente de la comisión”, indicó. En ese sentido, subrayó que no responde a ningún partido político, aunque se define como militante ambiental: “Soy un sujeto político porque ejerzo todos los días esta militancia”.

Respecto a la normativa en discusión, Sotomayor fue categórica: “La Ley de Glaciares es una ley perfecta, no necesita modificaciones, a no ser que haya otros intereses”, afirmó. En esa línea, advirtió sobre posibles consecuencias: “Es una película de terror que se puede convertir en realidad si nuestros representantes levantan la mano”, en referencia a la protección de los recursos ambientales e hídricos.

También cuestionó el nivel de conocimiento de algunos legisladores: “Hay mucha ignorancia en los diputados que osaron hablar de este tema sin siquiera haber leído”, sostuvo, y añadió que “ya tienen su voto preparado y no tienen ganas de escuchar”.

Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte controversia en el Congreso, donde el oficialismo avanza con la reforma de la Ley de Glaciares pese a múltiples objeciones. Durante las audiencias, la mayoría de los expositores manifestó su rechazo y denunció la exclusión del 99,5% de los inscriptos, lo que podría derivar en presentaciones judiciales.