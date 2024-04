ATENTADO AL INTENDENTE DE CALETA OLIVIA: Grasso se solidarizó con Carrizo y alertó sobre la violencia armada en la zona norte

El intendente de Río Gallegos mostró su preocupación por los hechos de público conocimiento que involucran a su par de Caleta Olivia. “No debemos acostumbrarnos a esta violencia” pidió.

En la madrugada de este miércoles, balearon el automóvil del intendente de la ciudad del Gorosito, Pablo Carrizo. El atentado contra la camioneta se dio afuera del domicilio particular del jefe comunal.

Frente a esto, el mandatario riogalleguense se comunicó con Carrizo y mantuvo dialogo con varias autoridades caletenses para interiorizarse de la situación y ponerse a disposición.

En este sentido, Grasso indicó esta mañana que “de un tiempo a esta parte, estos hechos que involucran armas de fuego son cada vez más recurrentes en la zona norte y nos parece necesario advertir que se deben tomar todos los recaudos necesarios para preservar a la población”.

Grasso sostuvo que “a estos hechos hay que repudiarlos sin medias tintas, exigir el cese de esta violencia y dar el ejemplo desde la política porque la violencia comienza con los discursos de agresión, de odio y terminan en algo peor”.

El dirigente de Unión por la Patria también advirtió que “no debemos acostumbrarnos a esta violencia armada, nosotros somos una provincia con comunidades pacificas, solidarias y quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública deben trabajar fuertemente en erradicar la circulación de armas. No queremos terminar como Rosario”.

Finalmente, el intendente de Río Gallegos reiteró su solidaridad con Carrizo y dijo que “quienes estamos en la función pública estamos expuestos a agresiones de todo tipo, que muchas veces son a nivel personal y esto no debe suceder. Invito a la dirigencia y a las instituciones de la democracia a trabajar en conjunto para pacificar la zona norte y para que este tipo de hechos tan violentos como cobardes no se conviertan en la regla”.