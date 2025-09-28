EN VIVO
Atención vecinos: Servicios Públicos brinda recomendaciones a seguir por fuertes vientos

Ante el alerta naranja por fuertes vientos que rige para gran parte de la provincia de Santa Cruz, Servicios Públicos Sociedad del Estado, recuerda algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta para evitar dificultades que podrían impactar en la infraestructura eléctrica.

Con el objetivo de asegurar un suministro de energía más estable y prevenir inconvenientes, se emiten las siguientes recomendaciones:

-Evitar el tránsito en áreas de alerta. Es crucial tomar todas las precauciones para evitar accidentes.

-Mantener distancia de conductores eléctricos: No utilices escaleras, varillas metálicas u otros elementos cerca de conductores eléctricos aéreos para solucionar problemas relacionados con el suministro energético.

-Reportar postes dañados: Si te encuentras con postes quebrados o caídos, no te acerques y comunícate con los números de emergencia oficiales.

-Desconectar electrodomésticos no esenciales: Apagar y desconectar electrodomésticos y dispositivos innecesarios para reducir la carga en la red eléctrica, minimizar el riesgo de sobrecarga.

-Evitar dispositivos de alto consumo: Durante estas condiciones, es recomendable no utilizar equipos de alto consumo, como calentadores eléctricos o secadores de cabello, para aliviar la presión en la red.

-Cargar dispositivos electrónicos: Aprovecha la energía disponible para cargar teléfonos, tabletas, asegurando la comunicación en caso de cortes de energía.

-Cuidado con cables y alargadores: Verifica que los cables y alargadores estén bien asegurados y en buen estado, evitando el uso de cables dañados.

-Bajar térmicas ante cortes de servicio: En caso de un corte de energía, recuerda bajar la térmica y tener instalado un protector de energía de alta y baja.

-Mantenerse informado: Acceda a sitios oficiales y realizar los reclamos correspondientes en los contactos de cada localidad. La página de SPSE es https://spse.ar/contactos

Servicios Públicos Sociedad del Estado agradece la colaboración de todos los vecinos y les insta a seguir estas recomendaciones para su seguridad y bienestar.

