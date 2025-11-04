“Ascencio Fest” regresa con su segunda edición y grandes artistas nacionales en Caleta Olivia

El próximo viernes 7 de noviembre, el Complejo Deportivo Municipal será escenario de la segunda edición del Ascencio Fest, un evento que reunirá a destacados artistas locales, regionales y nacionales. La propuesta, liderada por David Ascencio, promete una noche colmada de folclore, danza y talento caletense.

El músico y productor David Ascencio visitó los estudios de Voces y Apuntes para anticipar los detalles de la segunda edición del Ascencio Fest, que se realizará el viernes 7 de noviembre a las 20 horas en el Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia.

“Se viene la segunda edición, y esta vez con folclore, el día viernes a las 20 horas en el Complejo Deportivo Municipal. Esperemos que la gente nos pueda acompañar”, expresó Ascencio con entusiasmo.

Entre los principales atractivos del evento, destacó la participación de dos artistas nacionales: la banda Carafea, oriunda de Catamarca, y Yhsova Montoya, ganador de La Voz Argentina 2022. “Tenemos dos números nacionales que van a venir a llenarnos de música de excelencia”, remarcó.

Además, el festival contará con la presentación de bandas locales y regionales, entre ellas Dúo Tierra y Viento, Grito del Sur, Hugo Mayorga, Julieta Maldonado, Melodía Norteña, Voces del Viento y Daniel Ascencio. También habrá ballets invitados, lo que promete una velada llena de color y tradición.

El evento no solo ofrecerá música, sino también un espacio para emprendedores, artesanos y un buffet, con el objetivo de generar un encuentro cultural y comunitario.

“Va a ser una noche larga, pero muy linda. Este mes de noviembre para nosotros los caletenses es muy importante, conmemoramos un aniversario más y está bueno tener cargado de música, de eventos y que la gente acompañe. Sabemos que viene gente de toda la zona”, concluyó Ascencio.