“Ascencio Fest” llega con 14 bandas locales y una noche a pura música en Plugged

El productor musical David Ascencio presentó la primera edición del festival que reunirá a diversos artistas locales este 26 de septiembre en Plugged. La propuesta busca brindar un espacio de calidad para las bandas de Caleta Olivia, con sonido profesional, iluminación y registro audiovisual de cada presentación.

El próximo 26 de septiembre, el escenario de Plugged será testigo de la primera edición del “Ascencio Fest”, un festival ideado por el productor musical David Ascencio, con el objetivo de generar un espacio profesional para que artistas locales puedan mostrar su talento.

“La idea era poder brindarles la oportunidad a las bandas de tener un espacio donde puedan hacer una linda presentación, con buen sonido, iluminación y también grabar su material en formato audiovisual. En muchos festivales te piden este material como carta de presentación y está bueno que lo tengan quienes no pudieron grabarlo antes”, explicó Ascencio en diálogo con Voces y Apuntes.

En total, serán 14 las bandas y artistas locales que se subirán al escenario. Entre ellos se destacan: Poco Vento Tango con Lina Mancera, Maida Allamilla, The Men’s, Franco Vandani, Eugenio Ríos —ganador del Festival de la Canción de Mechenien—, Pala Changa, el Ballet Nuevos Vientos, y agrupaciones folklóricas como Grito del Sur, Rumbos Costeros, Tierra y Viento, La Senda Sur, además del cierre bailable con La Típica Tropical y Rompiendo Fronteras.

“Vamos a pasar por todos los géneros, así que va a haber de todo”, aseguró el productor, quien además remarcó la importancia de generar espectáculos de calidad en la ciudad. “Hoy en día hay pocos eventos en Caleta Olivia, muchas peñas que eran frecuentes ya no se hacen, y los músicos terminan tocando en otras localidades. Queremos ofrecer un lindo espectáculo a la gente, con una entrada accesible”.

El costo de la entrada general será de $3.000, un precio que, según Ascencio, se pensó de manera económica considerando la gran cantidad de propuestas musicales incluidas en la grilla.