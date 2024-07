Arturo Puricelli: “Vidal es un Gobernador que empuja, encara y tiene decisión para avanzar”

El ex gobernador Arturo Puricelli fue parte de la comitiva que ayer acompañó al actual mandatario provincial, Claudio Vidal, a una reunión con el secretario de Interior de la Nación, Lisandro Catalán, para trasladarle al funcionario nacional el pedido realizado, oportunamente, a Parques Nacionales, respecto a ampliar la zona de urbanización de El Chaltén. Consultado por la iniciativa, el fundador de la localidad en octubre de 1985, destacó el perfil político de quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo santacruceño.

Arturo Puricelli, quien gobernó Santa Cruz entre 1983 y 1987, habló del difícil contexto nacional en el que le toca gestionar a Claudio Vidal y, en ese sentido, rescató que “nos encontramos con un gobernador joven que tiene muchas ganas de hacer cosas”.

“Es un Gobernador que empuja, encara y tiene decisión para avanzar” precisó, al tiempo que reflexionó que necesita dos cosas, la primera, que las segundas y terceras líneas de funcionarios provinciales “pongan su granito de arena y lo acompañen para concretar objetivos” y, la segunda, que quienes trabajan en cada sector de la administración pública “cuiden sus elementos de trabajo y cumplir cabalmente con sus deberes”.

De esta manera recalcó que Vidal está llevando adelante una administración que “quiere transformar la realidad y que está dispuesta a incrementar la producción en distintos ámbitos. Lo que necesita es que la comunidad acompañe y que todos los sectores de la administración estén a la altura, porque es la herramienta de ejecución de las decisiones del gobierno que está apostando a lograr más trabajo, crecimiento económico y mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad”.

El Gobernador, mandato cumplido, opinó sobre la relación Nación-Provincia y, en ese marco, recordó que “se cometieron errores muy grandes” y eso llevó a que gane las elecciones “la propuesta del actual presidente Javier Milei, quién se impuso, fundamentalmente, por los desaciertos que tuvo el gobierno. Entonces hay que hacerse cargo de eso”.

“La sociedad percibió que no tenía respuestas y cambió por causa de los errores que tuvieron aquellos que nos conducían” subrayó, al tiempo que insistió en que “hay que hacerse cargo y no echarle la culpa a nadie. Milei está consagrado y más allá que no nos guste lo que pueda estar haciendo, no se le puede pedir al gobierno provincial que encabece un enfrentamiento para tratar de diferenciarse”.

“Por el contrario –aseveró- creo que la actitud del gobierno provincial es inteligente en tanto no manifestó una posición servil al gobierno nacional y mantiene sus principios en orden a lo que han sido las decisiones centrales en beneficio de Santa Cruz”.

Quién impulsó el nacimiento de El Chaltén debido a los conflictos limítrofes que existían en la zona con el vecino país de Chile, sostuvo respecto a la oposición a la gestión de Vidal que “hay que comprender al gobierno provincial, no hay que empujarlo a una confrontación salvaje, porque está tratando de hacer lo puede para conseguir respuestas para la población. Acá no se trata de fijar posiciones críticas e irreductibles, se trata de buscar caminos para que a la gente le vaya bien”.

Y ejemplificó refiriéndose al encuentro de ayer con funcionarios nacionales. “Necesitamos una decisión de Parques Nacionales para la extensión del ejido urbano de El Chaltén y eso no se resuelve con una manifestación contraria o un requerimiento encendido, se hace con inteligencia” remarcó.

En relación a la iniciativa de ampliar la zona de urbanización de la mencionada comuna, agradeció la invitación de las autoridades provinciales y locales al decir que “si en algo puedo ayudar para resolver los problemas que está teniendo El Chaltén, siempre estoy dispuesto”.

Al respecto recordó que hace dos años se hicieron gestiones para contener el crecimiento de la localidad. “Ahora –agregó- se retoma la iniciativa con la participación activa del gobernador Claudio Vidal, actitud que hay que destacar porque lo está haciendo en tiempos que tiene que afrontar problemas muy importantes para la Provincia en general””.

“Entiendo la necesidad imperiosa que tiene El Chaltén de crecer y me fui muy satisfecho porque nos dijeron que era intención del gobierno nacional acceder a la petición que le estábamos haciendo” comentó, en tanto, detalló que “el pueblo tiene necesidades fundamentales, entre ellas, trasladar las áreas de servicios del casco céntrico fuera del ejido urbano actual y posibilitar que la gente pueda construir sus casas para asentarse, definitivamente, en el lugar”.

También refirió que “hay requerimientos empresariales” para el desarrollo turístico y toda esa realidad precisa que “se vaya resolviendo” con decisiones políticas que se basan en la ampliación de la zona de urbanización.

El ex Mandatario provincial reconoció que cuando impulsó la fundación de la localidad “no creíamos que iba a tener una explosión de crecimiento exponencial como la que tuvo El Chaltén en estos años, pero si estábamos convencidos que era una comunidad que podía vivir de sus propios recursos en función del turismo, por el capital paisajístico que tiene”.

“Ahora –finalizó- la proyección que tiene en tan poco tiempo desde su creación, la verdad que fue inimaginable. Sin embargo vemos que la región tiene mucho potencial y creo que es importante visualizarlo para consolidar una oferta turística que permita un desarrollo económico concreto para el lugar y su gente”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/ Radio Energía de Río Gallegos