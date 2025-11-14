Artistas de Santa Cruz premiados en el Salón Nacional de Artes Visuales

Santa Cruz tuvo una presencia significativa en la 112° edición del Salón Nacional de Artes Visuales, el certamen más relevante del país, con cuatro artistas vinculados a la provincia seleccionados para la muestra oficial y dos de ellos reconocidos con premios nacionales en Pintura y Fotografía.

La artista Noelia Villacorta, de Caleta Olivia, obtuvo el 3° Premio en Pintura por su obra Guanaco. Por su parte, el fotógrafo Leandro Allochis, nacido en Perito Moreno y actualmente radicado en Buenos Aires, recibió el 1° Premio en Fotografía, distinción otorgada entre cientos de postulaciones de todo el país.

También fueron seleccionadas para integrar la muestra las artistas Patricia Viel (Río Gallegos) y Alejandra Montiel (El Calafate), cuyas obras aportaron miradas diversas y consolidaron la presencia provincial en el campo de las artes visuales contemporáneas.

La ceremonia de inauguración y premiación se realizó en el Palacio Libertad – Centro Cultural Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de la comitiva oficial de Santa Cruz integrada por Adriel Ramos, secretario de Estado de Cultura; Agustina Aguiar, directora de la Casa de Santa Cruz; y Valentina García Stur, integrante del área de Cultura y Turismo de la representación provincial.

“El resultado de esta edición del Salón Nacional reafirma la calidad del trabajo de nuestros artistas y el avance de esta disciplina en la provincia. Es muy significativo ver reconocimientos para artistas nacidos o formados en Santa Cruz”, expresó Ramos.