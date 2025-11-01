Artieda: “Este congreso demuestra que estamos en el camino correcto”

Así lo destacó el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, en el marco del 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, que se desarrolla en Caleta Olivia con la participación de más de 400 docentes, entrenadores, estudiantes y público en general.

Acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el secretario de Cultura y Deportes de Caleta Olivia, David Jones, Artieda remarcó que “no se trata solo de celebrar un congreso, sino de vivir un momento de encuentro, de intercambio de saberes y de repensar nuestra educación física como herramienta de inclusión y transformación social”.

El funcionario puso en valor la masiva convocatoria y señaló que “la presencia de más de 400 participantes no es un simple número, sino la demostración de que el trabajo articulado entre el CPE, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Deportes va en la dirección correcta, fortaleciendo una política pública que crece y se consolida día a día en toda la provincia”.

Artieda subrayó además que el Programa Provincial EduActiva, del cual forma parte el Congreso, “tiene como propósito brindar herramientas que puedan ser replicadas en cada escuela, club y barrio de Santa Cruz”. En ese sentido, expresó: “Queremos que cada profesor, entrenador o referente comunitario se lleve una mochila cargada de herramientas, ideas y motivación, porque esa es la manera en que las políticas públicas se transforman en acciones concretas”.

Asimismo, el secretario de Estado de Deporte y Recreación destacó el acompañamiento permanente del gobernador Claudio Vidal y de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Luisa Cárdenas, y aseguró que “la presencia de un Estado activo, con una decisión política clara de apostar por la educación, el desarrollo social y el deporte, es lo que permite que estos espacios sigan creciendo”.

Finalmente, Ezequiel Artieda resaltó el clima de entusiasmo y participación que se vive en el gimnasio “Pancho” Cerda, al afirmar que “el deporte y la educación nos unen, transforman e inspiran a seguir formándonos”.