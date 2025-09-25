Artieda: “Es muy importante lograr la equidad territorial en nuestra provincia a través del fortalecimiento deportivo”

Así lo expresó el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, presente en el acto de fortalecimiento institucional del deporte, que preside el gobernador Claudio Vidal en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), donde entregaron aportes a diferentes instituciones deportivas de la provincia.

“Sabemos que una demanda importante que tenían nuestras localidades”, sostuvo el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, respecto al aporte económico y la entrega de cinco canchas de fútbol a instituciones deportivas de Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, 28 de Noviembre y Puerto Deseado, quienes participan de las Ligas Sur, Norte, Centro y Liga de los Barrios.

El funcionario de Deportes en la provincia remarcó que “sabemos la cantidad de clubes e instituciones, y a cantidad de personas que participan en que cada una de sus ligas, entonces creemos importante este fortalecimiento económico porque ese fortalecimiento se va a ver reflejado en las instituciones”.

Artieda puso en relieve la importancia del deporte “como herramienta fundamental de transformación” y destacó “lograr esta equidad territorial en la provincia a través del fortalecimiento deportivo es una decisión política de de nuestra Ministra (Luisa Cárdenas) y nuestro Gobernador (Claudio Vidal) que tiene esa mirada federal de la provincia de Santa Cruz”.

Por otra parte, el secretario de Estado de Deportes señaló su satisfacción por el viaje de los deportistas santacruceños a participar en los Juegos Evita en Mar del Plata. “Reunimos a la delegación completa, con aproximadamente 360 personas, que van a ir a representar a la provincia de la mejor manera”.

En tal sentido, dejó en claro que “más allá de los resultados, creo que lo importante es que Santa Cruz diga presente en este tipo de eventos”. Y agradeció “ese compromiso que tiene el gobernador Claudio Vidal con el deporte de nuestra provincia”.