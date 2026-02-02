Articulación provincial para fortalecer el Aeroclub de El Chaltén

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a fortalecer la conectividad aérea y la infraestructura estratégica en el interior provincial, se desarrolló una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento del Aeroclub de El Chaltén.

Del encuentro participaron la ministra de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; acompañada por el director Provincial de Aeronáutica del Ministerio, German Callieroel; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer; el subsecretario de Transporte, Rubén Segura; el director de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova; y el presidente y socio del Aeroclub, Leonardo Wozniak y Eduardo Marino.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados a la situación actual de la pista y del aeroclub, analizando posibles líneas de intervención desde los distintos organismos provinciales, en función de las competencias específicas de cada área. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer el funcionamiento del aeroclub y su rol estratégico dentro del sistema de conectividad aérea local.

Asimismo, se dialogó sobre el reciente incendio ocurrido en la localidad, evaluando su impacto desde una mirada técnica y operativa, y destacando la importancia de contar con infraestructura aérea en condiciones para la respuesta ante emergencias y situaciones de contingencia.

En ese marco, el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, destacó que “para nosotros es fundamental estar cerca de las instituciones que cumplen un rol fundamental. El aeroclub no solo aporta a la conectividad y al desarrollo turístico, sino que también es un recurso ante emergencias, como quedó demostrado recientemente. Desde el Estado queremos acompañar, ordenar y fortalecer este tipo de espacios”.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una nueva reunión durante la próxima semana entre la Secretaría General, Vialidad Provincial y la Subsecretaría de Transporte, con la participación del área de legales, a fin de trabajar para planificar y definir las acciones a ejecutar en el corto y mediano plazo.