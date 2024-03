Arrancan los cruces en la Copa de Campeones de Futsal en Perito Moreno

Tras tres días de intensa actividad salonera en Perito Moreno, hoy domingo, desde las 14 horas, comienzan los cuartos de final de la Copa de Campeones, con los ocho mejores equipos clasificados de la fase de grupos.

Con aparionantes partidos y una paridad reflejada en la mayoría de los equipos, finalizó la fase de grupos. El equipo La Taberna de Los Antiguos viene siendo la revelación en este inicio de competencia, posicionándose como primero de la tabla general luego de ganar sus tres partidos iniciales, y ahora enfrentará a Camioneros de Las Heras, que a pesar de haber ganado sólo uno de tres, se muestra como un sólido y aguerrido equipo que dará batalla.

Por otro lado, Camioneros de Caleta Olivia logró sortear la fase de grupos con dos goleadas y una derrota, pero ahora se redoblará la apuesta porque deberá enfrentar al siempre complicado equipo de La Camarilla de Puerto Deseado que cuenta con experimentados y habilidosos jugadores que saben cómo jugar este tipo de partidos.

La Camarilla venció a Gregores por la noche del sábado y se consolidó como uno un serio candidato.

Nuevo EMFI, el único representante truncadense dio que hablar en Perito Moreno y volverá a enfrentarse a El Pilar de Puerto Deseado, duelo que ya había dado que hablar en los grupos con una apretada victoria de EMFI por 7 a 5.

Finalmente, Villarreal de Las Heras, otro equipo que mostró condiciones para pelear hasta el final, enfrentará a los locales de Taller FC, que logró meterse en los octavos casi por la ventana con un apretado triunfo en la última fecha.

Los Cuartos de Final se jugarán de la siguiente manera:

14:00 – La Taberna (Los Antiguos) vs Camioneros (Las Heras)

16:00 – La Camarilla (Puerto Deseado) vs Camioneros (Caleta Olivia)

18:00 – Nuevo EMFI (Pico Truncado) vs El Pilar (Puerto Deseado)

20:00 – Villarreal (Las Heras) vs Taller FC (Perito Moreno)

Se espera que los equipos den lo mejor de sí en busca de avanzar a las siguientes etapas de la competición y asegurarse un lugar en la División de Honor 2024. El público espera ansioso por presenciar estos encuentros que estarán llenos de emoción y adrenalina en el Gimnasio Municipal de Perito Moreno.

Nuevo EMFI ante El Pilar, un duelo que volverá a repetirse, pero esta vez un equipo seguirá en competencia y el otro finalizará su periplo.

La Taberna y Camioneros de Caleta no tuvieron mayores dificultades para sortear la fase de grupos, pero este vez el desafío será mucho mayor.