Arranca la Liga Independiente de los Barrios con 30 partidos en las categorías de veteranos

Este sábado 13 de abril marcará el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Independiente de Los Barrios de Caleta Olivia, con un total de 30 partidos distribuidos en seis canchas simultáneamente. Las categorías de veteranos, incluyendo Senior, Máster, Súper Máster y Maxi Máster, volverán a la acción futbolística con un impresionante despliegue logístico y deportivo.

La jornada deportiva comenzará a las 11:30 de la mañana con partidos en la cancha de la Liga de los Barrios, y en las canchas de 3 de Febrero, Estrella del Sur, y Deportivo Vial. Además, algunos equipos contarán con la suerte de jugar la primera jornada en el césped sintético del Estadio Municipal y de la cancha del Club Talleres, donde además habrá jornada extendida gracias a las posibilidades que brinda el escenario del Barrio Parque con iluminación artificial en las horas en las que cae el sol.

La programación completa de los partidos es la siguiente:

Cancha de la Liga de Barrios:

11:30 – Deportivo Petrolero vs Wanders (Maxi Máster)

13:00 – Las Estrellas vs Amistad (Maxi Máster)

14:30 – Amistad vs 26 de Junio (Súper Máster)

16:00 – Estrella Norte vs Las Estrellas (Máster A)

17:30 – O’Higgins vs Las Estrellas (Senior B)

Cancha 3 de Febrero:

11:30 – 3 de Febrero vs Mar del Plata (Súper Máster)

13:00 – 3 de Febrero vs San Justo (Máster B)

14:30 – Deportivo Unión vs 3 de Febrero (Senior B)

16:00 – Juniors vs Deportivo Unión (Máster B)

17:30 – 2 de Abril vs Juniors (Senior B)

Cancha de Estrella del Sur:

12:00 – Mar del Plata vs 26 de Junio (Máster A)

13:30 – 26 de Junio vs Los Pinos (Senior B)

15:00 – Deportivo Petrolero vs Gregores FC (Máster A)

16:30 – Cooperativa vs Deportivo Petrolero (Senior A)

Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”:

11:30 – 3 de Febrero vs Deportivo Vial (Maxi Máster)

13:00 – Catamarca FC vs San Martín (Súper Máster)

14:30 – San Martín vs Amistad (Máster B)

16:00 – Amistad vs San Martín (Senior B)

Cancha de Talleres:

12:00 – Catamarca FC vs Estrella Norte (Maxi Máster)

13:30 – Social Truncado vs San Justo (Maxi Máster)

15:00 – Las Estrellas vs San Justo (Súper Máster)

16:30 – Talleres vs Deportivo Vial (Máster A)

18:00 – Talleres vs Recolección Jrs (Senior A)

19:30 – Gregores FC vs San Justo (Senior A)

21:00 – Estrella Norte vs Barrio Blanco (Senior A)

Cancha de Deportivo Vial:

11:30 – Deportivo Petrolero vs Deportivo Vial (Súper Máster)

13:00 – Wanders vs Recolección Jrs (Máster B)

14:30 – O’Higgins vs Mar del Plata B (Máster B)

16:00 – Deportivo UOCRA vs Quilmes (Senior B)

17:30 – Deportivo Vial vs Mar del Plata (Senior A)