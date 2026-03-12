Arnold: “Después de tantos años sin inversión, hoy se está trabajando en las escuelas”

El director general regional de Educación de la zona sudoeste, Adrián Arnold, destacó en LU14 Radio Provincia, la inversión destinada a establecimientos educativos de Río Turbio, 28 de Noviembre y Rospentek.

Los trabajos se enmarcan en el Plan Provincial de Recuperación Edilicia, impulsado por el gobernador Claudio Vidal.

El Gobierno de Santa Cruz avanza con una inversión de 1.100 millones de pesos destinada a obras y tareas de mantenimiento en establecimientos educativos de la Cuenca Carbonífera, en el marco del Plan Provincial de Recuperación Edilicia, promovido por el Consejo Provincial de Educación.

“Es una noticia espectacular porque viene a dar respuesta a las necesidades de las escuelas. Después de tantos años sin inversión, cuesta mucho levantar los establecimientos, y que hoy se destinen recursos es algo muy positivo”, señaló Adrián Arnold.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una política educativa definida por el Gobierno Provincial, que busca priorizar el estado edilicio de las instituciones educativas. En ese sentido, remarcó que contar con edificios en condiciones adecuadas es fundamental para el desarrollo de las actividades escolares.

“Una escuela con chicos adentro tiene que estar en las mejores condiciones. Cuando no se cuenta con el mantenimiento necesario aparecen problemas, que incluso obligan a suspender clases”, expresó.

Arnold, también, recordó que durante años muchos establecimientos no recibieron mantenimiento regular, lo que provocó el deterioro de distintos sectores de los edificios escolares, como sistemas de calefacción, instalaciones eléctricas y sanitarias.

“Hubo años en los que prácticamente no se hicieron trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, una caldera que no recibe mantenimiento anual después termina teniendo que ser reemplazada”, reflexionó Arnold.

Relevamientos y reparaciones en marcha

En paralelo a las obras de mayor envergadura, equipos de mantenimiento realizan recorridas por los distintos establecimientos educativos para atender las necesidades más urgentes.

Según indicó Arnold, actualmente se trabaja en reparaciones de baños, instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las escuelas antes de la llegada del invierno.

Las tareas comenzaron en Rospentek, donde funcionan un jardín de infantes, una escuela primaria y un colegio secundario, dentro de un mismo complejo educativo. Posteriormente, los trabajos continuaron en establecimientos de 28 de Noviembre, donde se realizaron arreglos en sanitarios, y en una caldera que ya quedó operativa.

“Tenemos los relevamientos realizados, pero igualmente estamos hablando con los equipos directivos para ver cuáles son las necesidades más urgentes en cada escuela”, indicó.

Licitaciones para nuevas obras

El director regional detalló que varias obras ya se encuentran en proceso de licitación o próximas a iniciarse.

Entre ellas mencionó la Escuela Especial N°9, que se encuentra en un segundo llamado a licitación luego de que el primero quedara desierto. Por otra parte, la Escuela Primaria Provincial N°54 ya cuenta con una empresa adjudicataria, que comenzará los trabajos en las próximas semanas.

Asimismo, adelantó que en aproximadamente quince días se lanzará la licitación para obras en el Secundario N°4 de Río Turbio, mientras que en la localidad de 28 de Noviembre se prevé una inversión provincial destinada a mejoras en la Escuela Industrial, que incluirán trabajos en aulas y talleres. “Esa es una de las inversiones más importantes porque implica intervenir en varios sectores del edificio”, subrayó.

Además, Arnold informó que algunas obras menores ya comenzaron a ejecutarse. En ese sentido, mencionó que recientemente una empresa instaló nuevos ventanales en uno de los establecimientos de la región, y continuará realizando trabajos en otras instituciones.

Finalmente, el funcionario destacó que, si bien muchas intervenciones requieren tiempo administrativo y técnico, lo importante es que las inversiones lleguen efectivamente a las escuelas. “Sabemos que todos quieren las soluciones de inmediato, pero lo importante es que hoy se está invirtiendo, y que los recursos están llegando a los establecimientos como corresponde”, concluyó.