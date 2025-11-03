APROSA anunció un paro por 72 horas ante la suspensión de la paritaria de salud

La secretaria general de APROSA, Dra. Andrea Pérez, confirmó una medida de fuerza por 72 horas en reclamo de una recomposición salarial y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud. La decisión fue adoptada tras la suspensión de la paritaria convocada el 29 de octubre.

En diálogo con Voces y Apuntes, la secretaria general de APROSA, Dra. Andrea Pérez, confirmó el inicio de un paro por 72 horas para los días 4, 5 y 6 de Noviembre que afectará a los hospitales y centros de salud de toda la provincia, aunque garantizando las guardias mínimas y la atención de urgencias.

“La paritaria estaba programada para el 29 de octubre, pero media hora antes se decidió hacerla de manera online debido a las manifestaciones de los trabajadores de la salud frente al Ministerio de Trabajo. Ahí ya se empezó con el pie izquierdo”, explicó Pérez.

Durante la reunión, los gremios expusieron una serie de reclamos “empezando por lo salarial, la falta de insumos, la escasez de profesionales y la situación de los trabajadores que realizan horas extras con jornadas inhumanas para llegar a fin de mes”.

Sin embargo, según detalló la dirigente, la negociación se frustró de manera abrupta: “Desde el Ministerio de Trabajo nos expresaron que se sentían violentados por las manifestaciones, por lo cual decidieron suspender la paritaria hasta nuevo aviso. La gente tenía muchas expectativas en esta reunión, y esas expectativas quedaron truncas”.

Ante la falta de respuestas, el gremio resolvió iniciar una medida de fuerza por 72 horas, en reclamo de una propuesta salarial concreta por parte del Gobierno provincial. “Nos reuniremos en asamblea para definir cómo seguir, pero esperamos una respuesta del Poder Ejecutivo que atienda la gravedad de la situación”, concluyó Pérez.