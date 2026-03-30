Aprehenden a un hombre y secuestran un arma de fuego en operativo preventivo en Caleta Olivia



El procedimiento fue realizado por el Grupo de Operaciones Motorizadas durante un patrullaje nocturno. Uno de los sospechosos intentó huir y descartó un revólver.

En horas de la noche, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) intervino en un procedimiento preventivo en la intersección de las calles Bajo Caracoles y Beltrán, en la ciudad de Caleta Olivia.

Durante el patrullaje, los efectivos identificaron a dos individuos que se encontraban merodeando en la zona. En ese momento, uno de ellos intentó darse a la fuga, pero cayó a pocos metros del lugar. En esa secuencia, los uniformados observaron la caída de un objeto metálico desde sus prendas, que posteriormente fue identificado como un arma de fuego tipo revólver.

Ante la situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del arma, dando intervención inmediata a la División Comisaría Tercera, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención que se desarrollan de manera permanente en la localidad.