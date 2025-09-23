Apertura de la Semana de la Identidad Cultural Santacruceña en Caleta Olivia

En el Centro Cultural de Caleta Olivia, se dio inicio a las actividades en el marco de la Semana de la Identidad Santacruceña, una propuesta organizada por la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz.

La jornada comenzó a las 16:30 horas, momento en que se abrieron las puertas al público para recorrer las distintas exposiciones de libros, fotografías, cuadros, poemas ilustrados, artesanías y productos regionales, que reflejan la riqueza cultural de la provincia y de la Patagonia.

El acto protocolar oficial se realizó a las 20:30 horas con la presencia del jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, el secretario de Cultura y Deportes David Jones, entre otras autoridades municipales. El acto contó con la interpretación del Himno Nacional a cargo d la Orquesta Típica, además de presentaciones artísticas en vivo.

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia puso en valor este evento “Es importante poder ver toda nuestra identidad reflejada en danza, música, literatura, artesanías, en todas sus demostraciones”.

“Darle continuidad a este tipo de eventos, es reforzar el compromiso con nuestra historia, nuestra cultura y con la educación, que los chicos puedan conocer de dónde vienen ciertas tradiciones, costumbres y como se arraigaron en la localidad”, finalizó Mazzaglia.

El evento busca fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio cultural santacruceño, invitando a la comunidad a participar y disfrutar de una propuesta que combina arte, historia e identidad.