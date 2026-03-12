Aparicio tras la apertura de sesiones: “La gente está cansada de los discursos que no cambian la realidad”

Tras la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, el concejal Carlos Aparicio cuestionó la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que viven los vecinos. Señaló la falta de respuestas frente al desempleo, la crisis social y la inseguridad, y sostuvo que la política debe dejar de producir diagnósticos y empezar a resolver los problemas concretos de la ciudad.

Luego del acto de apertura, el edil realizó un análisis del discurso del intendente y del momento político que atraviesa Caleta Olivia. En ese marco, planteó que existe una brecha cada vez más evidente entre los anuncios institucionales y las condiciones reales en las que viven miles de vecinos y vecinas.

“Uno tiene la obligación de ser optimista, pero también de ser honesto con la gente. No se le puede mentir a los vecinos con anuncios que buscan titulares y después no cambian la realidad”, afirmó.

Aparicio sostuvo además que los discursos inaugurales suelen construirse sobre una lógica repetida: por un lado, el repaso de supuestos logros de gestión y, por otro, una lista de anuncios para el año en curso. Sin embargo, señaló que cuando se revisan las promesas de años anteriores aparece un problema evidente, ya que muchas de ellas nunca se concretaron.

“Cuando uno compara con el discurso anterior, muchas de las cosas que se prometieron no se hicieron. Por eso la gente ya no cree en los anuncios si después no se transforman en soluciones reales”, expresó.

El concejal también cuestionó la ausencia de temas centrales para la ciudad dentro de la agenda política. Entre ellos mencionó el desempleo y el impacto de la crisis en la economía local.

“En la zona norte hay más de cuatro mil trabajadores vinculados a la industria petrolera que siguen esperando la reactivación. Ese es un tema que debería estar en el centro de cualquier discusión sobre el futuro de la ciudad”, remarcó.

Por otro lado, sostuvo que la crisis económica ya se siente con fuerza en el comercio local y en la vida cotidiana de muchas familias. Según explicó, desde el Concejo Deliberante reciben diariamente a vecinos y vecinas que atraviesan situaciones críticas.

“Todos los días llegan familias con la necesidad urgente de comer. Esa es la realidad que tenemos delante”, afirmó.

Otro de los ejes de su análisis fue la creciente preocupación por la seguridad. En ese sentido, indicó que negar la gravedad de la situación solo profundiza el problema.

“Hoy hay muchos vecinos y vecinas que tienen miedo de transitar la ciudad o de que sus hijos vayan a una plaza. No podemos seguir negando que estamos atravesando una crisis profunda en materia de seguridad”, sostuvo.

En ese marco, recordó que desde el Concejo Deliberante se acompañó la creación de una Guardia Urbana, una herramienta presentada por el oficialismo. “Es algo que funciona en distintas ciudades del país y que busca fortalecer la prevención en el ámbito local. Más allá de que la hayan presentado ellos, nosotros decidimos apoyar”, explicó.

Aparicio también cuestionó la dinámica política provincial, marcada —según indicó— por cambios permanentes de funcionarios sin resultados visibles.

“No se trata solo de cambiar nombres o de mover funcionarios de un cargo a otro. El problema es la falta de gestión y la ausencia de respuestas frente a los problemas reales de la gente”, manifestó.

Asimismo, señaló que existen problemáticas estructurales que continúan sin resolverse, como el acceso al agua en distintos barrios de la ciudad.

“Hay vecinos que pasan semanas sin agua. Son situaciones que no pueden seguir siendo postergadas”, afirmó.

El concejal sostuvo además que uno de los principales desafíos de la política es recuperar la capacidad de escuchar y actuar en función de las necesidades reales de la comunidad.

“La política tiene que salir del multiverso de los discursos y volver a los barrios. Cada barrio tiene su temperatura y sus problemas, y ahí es donde hay que construir las respuestas”, planteó.

Finalmente, adelantó que este viernes se realizará la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, donde presentará una serie de iniciativas vinculadas a problemáticas de la ciudad. Entre ellas, un pedido de informes por la situación del agua en el barrio ARA San Juan y una propuesta para declarar la emergencia comercial en Caleta Olivia ante la difícil situación que atraviesan numerosos comerciantes.

“Tenemos que volver a discutir la ciudad que queremos. La política tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente”, concluyó.