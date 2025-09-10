Aparicio: “Santa Cruz exige liderazgo real frente a una crisis sin precedentes”

El concejal Aparicio habló sobre la gravedad de la crisis laboral y social en Santa Cruz, marcada por paros docentes y municipales, miles de empleos perdidos y promesas incumplidas. Además, cuestionó la falta de respuestas del gobernador Claudio Vidal y su intento de mostrarse como opositor al gobierno nacional, pese a que la realidad lo desmiente.

Este miércoles comenzó con un paro docente a nivel provincial y un paro municipal en Caleta Olivia, “esta situación solo deja en evidencia que la narrativa de Claudio Vidal no alcanza para tapar la realidad, los trabajadores no llegan a fin de mes, los salarios se licúan y las familias viven ahogadas por las deudas”, remarcó el concejal de la oposición Carlos Aparicio ante el complicado escenario que se vive en Caleta Olivia.

“La verdad es cruda, los empleados públicos la están pasando mal, muy mal. Ningún aumento salarial alcanza frente a la inflación de alimentos, servicios y alquileres. Endeudamiento con tarjetas de crédito. Está todo mal. Hay que decirlo fuerte”, agregó.

El panorama laboral, sostuvo que es devastador. Y recordó que desde que Vidal asumió a fines de 2023 hasta mayo de este año, se perdieron 7.939 empleos en la provincia, con una caída aún más marcada en los últimos meses. “Santa Cruz está detonada en lo laboral, y el sector petrolero lo siente con fuerza. El Memorándum con YPF sigue sin cumplirse y la incertidumbre desespera a las y los trabajadores”.

En este contexto, Aparicio también criticó la estrategia política de Vidal, a quien acusó de jugar a la oposición cuando le conviene, “cinco minutos después de las elecciones en Buenos Aires se vistió de opositor, pero sólo como un acting oportunista. En todo este tiempo le prestó votos y respaldo a Milei, mientras la provincia se caía a pedazos”.

Además, el concejal caletense se refirió a las negociaciones con Nación y fue igual de contundente, “Vidal viaja, negocia a puertas cerradas, pero no trae resultados. Al contrario, Nación le recortó recursos a Santa Cruz. Y todo esto mientras la gente espera respuestas”.

En este sentido, el edil remarcó que Santa Cruz no necesita un gobernador tibio. “Necesita un gobernador que defienda a su pueblo, que se enfrente a las políticas de Milei y que ponga en primer lugar el empleo, la salud, la educación y la seguridad. Dos años de gestión ya son suficientes pruebas y con frases vacías no se gobierna”, dijo agregando que “Santa Cruz exige liderazgo real frente a una crisis sin precedentes”.