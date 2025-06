Aparicio puso en agenda la acefalía del gabinete y el Ejecutivo respondió con un nombramiento 

En la última sesión ordinaria, el concejal Aparicio presentó un proyecto de comunicación advirtiendo sobre la falta de autoridades designadas en áreas del gabinete municipal. Señaló que una “acefalía generalizada” y exigió información oficial. Una semana después del proyecto presentado por Aparicio, y con la agenda ya instalada desde la oposición, la Municipalidad designó un nuevo jefe de gabinete.

“Estamos hablando de personas que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de administrar lo que es de todos: la cosa pública. No puede ser que no sepamos si la Secretaría de Desarrollo sigue activa, o quién está a cargo de áreas tan importantes como la Secretaría Socioeconómica, que en otras ciudades del país tienen un peso clave en la gestión municipal”, manifestó Aparicio desde su banca durante la sesión ordinaria del jueves pasado.

Asimismo, señaló que en la página web oficial del Municipio no figura información actualizada sobre autoridades como el titular de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gestión Ambiental, Obras y Servicios, ni tampoco de la Secretaría Socioeconómica, lo cual genera incertidumbre tanto en la comunidad como en los propios representantes institucionales.

“Este Concejo necesita saber con quién dialogar, a quién pedirle explicaciones, quién tiene hoy la responsabilidad legal de cada área. Es necesario que los funcionarios funcionen. Y si el Intendente ha decidido cambios, este cuerpo deliberativo debe ser informado oficialmente, como corresponde en una gestión transparente”, remarcó.

En ese marco, el proyecto de comunicación solicita la situación institucional actual de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Socioeconómica, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gestión Ambiental, Obras y Servicios; y la dependencia jerárquica actual de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis, entre otros pedidos.

Vale destacar que hoy jueves, una semana después de la presentación del proyecto, el Municipio anunció oficialmente la designación de un nuevo jefe de gabinete. Planteo que demuestra que las preocupaciones institucionales expresadas públicamente generan respuestas y marcan agenda.

“El control de la administración no es una opción, es una obligación legal del Concejo y un derecho de los vecinos”, enfatizó Aparicio. “La ciudad necesita certezas, no especulaciones. Cuando las cosas están bien, lo reconocemos. Pero cuando faltan funcionarios y no hay información, hay que exigirla”, concluyó.