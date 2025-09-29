Aparicio presentó un proyecto para exigir información sobre la situación de la Escuela 29

En la sesión del viernes, el concejal Aparicio presentó un proyecto de resolución para que el Consejo Provincial de Educación informe de manera oficial sobre las obras y plazos de reparación en la Escuela Primaria Provincial Nº 29 “Juana Manso”, que permanece cerrada por problemas de infraestructura.





La iniciativa apunta a esclarecer la situación que mantiene sin clases presenciales a más de 500 estudiantes desde hace más de un mes. De este modo, el concejal Carlos Aparicio en la Sesión Ordinaria del día viernes, solicitó al CPE que detalle licitaciones, contratistas designados, diagnósticos técnicos y medidas previstas para garantizar la seguridad y continuidad educativa de las y los alumnos mientras se ejecutan las reparaciones.





El planteo legislativo surge en un contexto de fuerte malestar de las familias, que ya trasladaron sus reclamos a distintos ámbitos al no encontrar respuestas claras de las autoridades provinciales. En ese marco, padres y madres denunciaron que en recientes reuniones los funcionarios evitaron dialogar directamente con ellos, lo que profundizó la desconfianza en torno a la resolución del conflicto.





El proyecto también detalla que la información requerida sea remitida no solo al Concejo Deliberante, sino también a la Dirección Regional Zona Norte del CPE, a los directivos de la escuela y a los padres autoconvocados, con el objetivo de asegurar transparencia y un seguimiento institucional de los avances.